Страшная авария с пострадавшим произошла в Уссурийске

По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка. Фото: принтскрин видео.

Мощное ДТП произошло дождливым днем в Уссурийске. В районе улице Некрасовской из-за аварии пострадал автомобиль и как минимум один человек.

Кадры последствия ДТП появились в социальных сетях. На них видно, что у микроавтобуса серьезно повреждена передняя часть, от нее почти что не осталось живого места. По словам очевидцев, на дороге образовалась пробка, также есть один пострадавший. Судя по всему, это мужчина, который находится в салоне автомобиля.

Что стало причиной аварии, неизвестно. Возможно, водитель не справился с управлением из-за обрушившейся на город непогоды.

Напомним, что в ночь на 5 сентября в центре приморской столице произошло ДТП, виновник которого решил сбежать с места аварии. Вместе с ним ушли и пассажиры.

А 6 сентября водитель не справился с управлением и съехал на детскую площадку. По пути он снес песочницу.

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