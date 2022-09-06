Больше 3,5 тысячи жителей Приморье обратились в прививочные пункты за вакциной от COVID-19

Врачи призывают людей соблюдать меры профилактики. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Приморье коронавирусом заразились 547 жителей. Побороли страшный недуг 872 жителя, за прививкой обратились 3,5 тысяч приморцев.

В приморской Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики. По словам специалистов, хоть ежедневная заболеваемость COVID-19 постепенно снижается, инфекция продолжает распространяться в больших объемах.

Чтобы защитить себя и своих близких необходимо соблюдать правила личной гигиены, носить маски в общественных местах, вести здоровый образ жизни и вакцинироваться. Предприятиям и организациям рекомендуют дезинфицировать поверхности внутри здания и контролировать состояние здоровья сотрудников.

Медики отметили, что в первую очередь соблюдать меры профилактики должны люди из группы риска, то есть приморцы старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

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