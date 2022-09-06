Еще один тигр «поселился» во Владивостоке

Созданием тигра занялась команда Advance Team. Фото: @den_advance.

Еще одну часть приморской столицы украсили изображением хозяина тайги – амурского тигра. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пиксельный рисунок тигра появился на подпорной стене в районе Некрасовской, 82. Перед тем, как перенести изображение, место пришлось отремонтировать: строители снимали старую краску и наносили новую вместе с грунтовкой, чистили соединительные швы. Спустя месяц на этом месте «поселился» краснокнижный полосатый хищник.

– Это один из самых интенсивных участков движения в городе, нам хотелось, чтобы он стал красивым, радовал жителей и гостей нашего города, и, судя по восторженным откликам, у нас это получилось, – рассказал руководитель проекта Advance Team Денис Горбунов.

Это самый большой рисунок, который по площади занимает 1100 квадратных метров.

– Дальний Восток славится активными и творческими людьми. Этот рисунок мы посвятили настоящим «тиграм», которые любят край, развивают его и делают лучше.

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