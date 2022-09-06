В Приморье почти 2,5 рублей выделили на поддержку родителей по случаю рождения первенца

За восемь месяцев в этом году 2 584 семьи получили единовременную выплату. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выплаты на первого ребенка получают около 14 тысяч семей Приморья. Из них региональные – единовременная выплата на рождение первого ребенка, доплата матерям, родившим в возрасте от 18 до 25 лет, а также федеральные – ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

По данным краевого министерства труда и социальной политики, за восемь месяцев в 2022 году 2 584 семьи получили единовременную выплату в 35 256 рублей. Доплата для молодых мам, родивших в возрасте от 18 до 25 лет – 14 724 рубля.

Помимо этого, семьи, родившие первенца, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 17 628 рублей. Но получить ее возможно только при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает двойной размер прожиточного минимума. В 2022 году он составляет 36 108 рублей.

При этом, в правительстве Приморского края поясняют: если заявление на данную выплату родители подадут в первые шесть месяцев после рождения ребенка, то выплата будет назначена с рождения, а если позже – с момента обращения.

По данным краевого министерства труда, в 2022 году на меры социальной поддержке семей, где родился первенец, в Приморье предусмотрено около 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о мерах поддержки семей при рождении первого ребенка.

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