12 новых курортов появится на Дальнем Востоке

В этом году на развитие туризма выделили более 75 миллиардов. Фото: forumvostok.ru

В связи с неблагоприятными внешними фактами люди присмотрелись к путешествиям внутри страны, для туристической отрасли Дальнего востока это сработало только в плюс. Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках VII Восточного экономического форума заявил на сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» о том, что в регионе появится 12 новых курортов.

– Отдыхать в России становится модно. Мы переходим от периода ренессанса к клондайку в сфере туризма. Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. По тем проектам, что реализует «Туризм.РФ» мультипликатор на каждый вложенный рубль федеральных средств составляет 10 рублей внебюджетных инвестиций. В целом на мероприятия национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» заложено беспрецедентное финансирование. Если в 2020 году на развитие отрасли мы направили 11,1 миллиардов рублей, то в текущем году уже более 75. И эти цифры будут возрастать.

Также Дмитрий Чернышенко рассказал, что до 2030 года одних только прямых бюджетных инвестиций в отрасли туризма запланировано 462 миллиарда рублей. Правительство обеспечивает все необходимые условия для синергии ресурсов всех заинтересованных участников от ФОИВов до инвесторов, чтобы в итоге люди могли путешествовать по России по доступным ценам и отдыхать на современных курортах.

В рамках плана первоочередных действий Правительства по поддержке экономики также дополнительно выделено более 20 млрд рублей на приоритетные меры в сфере туризма. Также по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориального-пространственного планирования «Дальний Восток». В нее вошли территории Камчатского края, Сахалинской области и Приморского края. По итогам этой работы уже в 2022 году будут сформированы предложения по созданию 12 курортов, а также представлена аналитика в целях развития турпотока, транспортной логистики и в целом туризма на этих территориях.

Отметим также, что субъекты ДФО активно пользуются инструментами нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»: льготное кредитование, кемпинги, автокемпинги, туристические чартеры, модульные отели, строится новая туринфраструктура по линии Корпорации «Туризм.РФ». В общей сложности на это направлено 5,6 млрд рублей.

Вице-премьер сообщил, что в целях увеличения темпа развития туристической инфраструктуры Президент согласовал решение о наделении корпорации «Туризм.рф» полномочиями агента Российской Федерации по совершению от своего имени сделок с находящимися в федеральной собственности земельными участками.

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