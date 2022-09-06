РусГидро открыло Научно-исследовательский центр на острове Русский

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В рамках мероприятий Восточного экономического форума РусГидро открыло во Владивостоке на острове Русский новый Научно-исследовательский центр (НИЦ РусГидро). Это уникальный полигон, где российские ученые и инженеры будут создавать и отрабатывать инновационные решения в области локальной энергетики, возобновляемых источников энергии и теплогенерации.

Модернизация локальной энергетики Дальнего Востока для обеспечения надежного и эффективного энергоснабжения – одно из приоритетных направлений деятельности для РусГидро. Компания реализует программу создания автономных энергокомплексов с использованием передовых технологий ВИЭ, систем накопления и автоматизированного управления в 72 населенных пунктах в Якутии и семи – на Камчатке. В открытом 6 сентября НИЦ РусГидро будут проводиться разработка и апробирование новых технологий и оборудования для проектируемых объектов локальной энергетики.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В НИЦ РусГидро несколько лабораторий, они оснащены самым современным и даже уникальным оборудованием, которое позволяет отрабатывать инновационные решения в области ВИЭ, управления энергетической гибкостью, теплогенерации, природоохранных технологий и геотермальной энергетики. Помимо этого, НИЦ РусГидро сможет формировать технические требования к новым видам оборудования и технологий, готовить их к сертификации и оказывать инжиниринговые услуги, в том числе для внешних заказчиков. На базе Центра инженеры смогут повышать квалификацию: совместно с ДВФУ и МФТИ будут организованы курсы их профессиональной переподготовки.

Центр оснащен микро-энергосистемой, включающей дизель-генератор, солнечные панели, ветроэнергетическую установку, электрозарядную стацию, ветроизмерительный комплекс и гибридный накопитель на базе литий-ионной и проточной батарей. Оборудованием управляет интеллектуальная самообучающаяся автоматическая система, сердцем которой является энергороутер, определяющий оптимальные режимы работы всей микро-энергосистемы. Благодаря такому составу оборудования специалисты НИЦ РусГидро, применяя математическое моделирование энергорежимов и испытания на полигоне, смогут проектировать энергокомплексы с наиболее эффективным оборудованием для любого населенного пункта, в том числе для удаленных, труднодоступных и островных районов.

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