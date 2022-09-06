Две девочки из Уссурийска ушли из дома и не вернулись

Родители и волонтеры бьют тревогу. Фото: Анна СОБОЛЬ

5 сентября в Уссурийске пропали сразу два подростка: 14-летняя Юлия Бондарь ушла из дома по адресу улица Краснознаменная, 170, 13-летняя Екатерина Миридонова пропала после ухода из дома на Пролетарской, 181. О настоящем местонахождении девочек ничего неизвестно. Волонтеры «Примпоиска» опубликовали ориентировку.

Юлия Бондарь: на вид 15-16 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы темные стрижка каре без челки.

Была одета: водолазка с черными надписями на коричневом фоне, черные джинсы.

Ориентировка на Юлию. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Екатерина Миридонова: на вид 14-15 лет, рост 162-164 см, худощавого телосложения, волосы темные с красным оттенком длиной до плеч.

Была одета: красная кофта с длинным рукавом, черное трико, черные кроссовки.

Ориентировка на Екатерину. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Пока не установлено, связаны ли пропажи девочек между собой.

Информацию о местонахождении подростков можно сообщить по телефонам: 8-423-432-16-26, 102 или 112 – полиция, 8-914-069-90-90, 8-994-004-41-46– волонтеры.

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