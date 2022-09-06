Николай Запрягаев: «Развитие мощностей Владивостокского морского торгового порта – это ответ на новые логистические вызовы»

Торжественная церемония подписания состоялась в рамках Восточного экономического форума-2022. Фото: Александр ГЛУЗ

Транспортная группа FESCO и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития перевалочных мощностей ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Торжественная церемония подписания состоялась в рамках Восточного экономического форума-2022 во Владивостоке в присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Документ подписали президент FESCO Аркадий Коростелев и директор КРДВ Николай Запрягаев.

В рамках соглашения FESCO намерена разработать и реализовать проект по расширению перевалочных и перерабатывающих мощностей ВМТП, инвестировав с этой целью порядка 24 миллиарда рублей, а также подать заявку на статус резидента на территории опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики в свою очередь будет содействовать в получении государственной поддержки, необходимой для успешной реализации инвестиционного проекта FESCO. Поспособствует эффективному взаимодействию с другими институтами развития и органами федеральной и региональной власти, окажет поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами, а также посодействует в проработке концепции и инфраструктурного обеспечения инвестпроекта.

– Для многих территорий Дальнего Востока морской транспорт является по сути безальтернативным, от него зависит снабжение населения продовольствием и товарами первой необходимости, строек оборудованием и строительными материалами, развитие экономики. Увеличение перерабатывающих мощностей и грузооборота морских терминалов непосредственно влияет на развитие экономики дальневосточных территорий. Будем поддерживать этот и другие проекты, направленные на развитие портовой инфраструктуры, – прокомментировал соглашение заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев отметил на подписании, что рынок морских грузоперевозок, логистические схемы и контейнерные маршруты сегодня значительно меняются. Идет активная переориентация экспортных и импортных потоков на Дальний Восток России. В этих реалиях крайне важно своевременно модернизировать существующие портовые мощности на Дальнем Востоке, среди которых ведущее место занимает Владивостокский морской торговый порт.

– Развитие мощностей Владивостокского морского торгового порта – это ответ на новые логистические вызовы. Будем оказывать инвестору комплексную поддержку по линии Корпорации в части инфраструктурного обеспечения проекта, заключении и осуществлении экспортных контрактов, содействовать инвестору в получении финансирования и других мер государственной поддержки, необходимых для успешной реализации проекта.

Аркадий Коростелев объяснил, что новый проект по увеличению перерабатывающих мощностей и грузооборота ВМТП предусматривает возведение современных контейнерных площадок на территории порта, перекомпоновку и оптимизацию его площадей, а также сокращение зоны перевалки угля. Трансформация ВМТП станет ответом на растущий грузооборот и позволит Дальнему Востоку оперативно реагировать на вызовы, связанные с изменением мировых логистических маршрутов.

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