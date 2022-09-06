В трех городах Приморья запустили десять световых «зебр»

Проекции появились во Владивостоке, в Артеме и в Уссурийске. Фото:«Цифровое Приморье».

Световая дорожная разметка – пилотный проект интеллектуальной транспортной системы компании «Цифровое Приморье». Пять световых «зебр» появились во Владивостоке, еще три заработали в Уссурийске и два – в Артеме. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

Специальные проекторы не только подсвечивают пешеходный переход, но и переносят изображение «зебры» на дорогу в темное время суток. Новую проекцию будет видно в любую погоду. Задумка заключается в том, чтобы повысить безопасность дорожного движения ночью, а также если разметка стерлась или занесена снегом.

Во Владивостоке нововведение появилось на пяти улицах: Аллилуева, 5, Добровольского, 23, Котельникова, 7, Народный проспект, 55, и Пушкинская, 39.

В Артеме световые «зебры» установили на улице Кирова 1/1, Кирова 26 и на перекрестке улиц Герцена и Кирова, в Уссурийске – на улице Ленина 144 и Некрасова, 79. Однако здесь требуется дополнительная настройка линз.

На участках также появились светофоры «мигающий желты» и г-образные опоры с проекторами, чтобы улучшить дорожное движение для водителей и пешеходов.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о новых проектах «Цифрового Приморья»

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