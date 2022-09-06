Юрий Трутнев высказался о результатах подписаний на ВЭФ-2022

Сумма соглашений приближается к 0,5 триллионов рублей. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

В рамках ВЭФ-2022 одна из крупных ритейловых сетей продемонстрировала свое решение выйти на рынок Дальнего Востока. Также эксперты обсудили реализацию мастер-планов, один из которых поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Полномочный представитель главы государства в ДФО Юрий Трутнев высказался о результатах соглашений.

– Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подписании сегодняшних соглашений. Их сумма приближается к 0,5 триллионов рублей. Но дело не только в объеме предполагаемых инвестиций. Каждый инвестиционный проект требует энергии, требует работы, которую бизнес будет вкладывать в его реализацию. Именно эта энергия и развивает Дальний Восток, развивает всю нашу страну Россию, – сказал государственный деятель.

Полпред также отметил, что большая часть подписаний состоялась с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Политик уверен, бизнес получил надежного партнера в лице государственного института развития.

– Отдельно хочу выделить подписание мастер-планов развития городов. Это первый шаг в огромной работе по реновации крупнейших городов Дальнего Востока, по превращению их в состояние комфортное, удобное для жизни людей. Вчера состоялась презентация первого такого плана в Петропавловске-Камчатском. Эта презентация состоялась Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Он работу по дальнейшей реализации мастер-плана поддержал, но впереди нужно будет ещё не единожды докладывать об этой работе президенту, будем двигаться вперед, – отметил Юрий Трутнев.

О работе по создании и реализации мастер-планов высказался и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он заявил, что работу по улучшению городов будут проводить каждый ВЭФ. И каждый Форум будут обсуждать тот путь, который уже пройден городами за год.

На Дальнем Востоке происходит самый динамичный процесс в экономике, - Алексей Чекунков. Фото: Андрей Михайлов

– Отдельно хотел бы поблагодарить компанию Х5, которая сегодня первой из крупных ритейловых сетей продемонстрировала свое решение выйти на рынок Дальнего Востока. Мы проводили переговоры со всеми крупными ритейлерами России. Выход Х5 – решение стратегически верное. Новая экономика, новое будущее создаются на Дальнем Востоке. Здесь происходит самый динамичный процесс в экономике. Решение Х5 дает знак для прихода новым ритейлерам. Думаю, что и компания будет довольна, и экономические эффекты от этого решения будут позитивными.

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