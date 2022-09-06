В столице Приморья появится центр подготовки специалистов в IT-сфере

Центр откроют в Матросском клубе во Владивостоке. Фото: Администрация Владивостока

Во вторник, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума в приморской столице подписали соглашение о создании центра подготовки кадров по методологии АНО «Школа 21». Свои подписи в документах поставили председатель правительства края Вера Щербина, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, глава Владивостока Константин Шестаков, первый зампредседателя правления «Сбербанка России» Александр Ведяхин и директор «Школы 21» Александр Федяков.

В рамках соглашения в Матросском клубе во Владивостоке откроют кампус для подготовки IT-специалистов на базе «Школы 21». Как рассказал мэр, для Владивостока это уникальный проект, который поможет сформировать креативное пространство для тех, кто интересуется IT-сферой, дать новые знания и навыки и повысить цифровую грамотность населения.

– Уже сейчас действующие кампусы «Школы 21» в Москве и Новосибирске – часть городской инфраструктуры, а для горожан – точка концентрации современных технологий и знаний в области ИТ.

Вера Щербина уверена в том, что подготовка специалистов в области IT-сферы поможет создать новые рабочие места, что важно для развития Приморья. С одной стороны, получится восполнить нехватку талантливых разработчиков для создания и внедрения передовых технологий во все сферы экономики, а с другой – создать новые рабочие места, чтобы у приморцев появилась возможность получить востребованную профессию за счет государства.

По мнению Александра Ведяхина, цифровизация важна для многих регионов России. Создание центра подготовки на базе «Школы 21» подготовит специалистов, которые в будущем будут развивать цифровую экономику, а Сбербанк окажет необходимую поддержку.

«Школа 21» подготавливает специалистов в IT-сфере с 2018 года, и в разных регионах страны на базе учреждения обучаются больше 3,5 тысяч человек.

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