Сергей Цивилев озвучил свое видение, как ускорить строительство автодорожного путепровода через Транссиб

6 сентября в рамках ВЭФ-2022 прошла сессия «Бам и Транссиб: как построить быстрее?». Фото: Иван Макеев

БАМ и Транссиб - это единственные транспортные артерии, связывающие запад и восток страны. Через них идут перевозки грузов из России на перспективные рынки Азии. Но пропускная способность Восточного полигона существенно ограничена. В 2021 году он был загружен на 100%, объем перевозок составил 144 миллиона тонн. Тем не менее по расчетам экспертов, дефицит пропускных мощностей составил 90 миллионов тонн. То есть, могли перевести на 60% больше. 6 сентября в рамках ВЭФ-2022 прошла сессия «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?». Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил свои варианты строительства.

– У меня есть предложение закрепить за Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации функции контроля и принятия решений в рамках реализации комплексного плана по развитию Восточного Полигона с обязательством Минстроя России обеспечить достижение целей, установленных в Транспортной стратегии Российской Федерации.

Также глава Кемеровской области предложил закрепить за ОАО «РЖД» ремонтно-эксплуатационную деятельность объектов железнодорожной инфраструктуры и ограничить деятельность по капитальному строительству новых объектов. И стоит отметить, что по словам Сергея Цивилева, в инициативе необходимости разработки третьей очереди развития Восточного полигона БАМа и Транссиба ранее заявлялось 305 миллионов тонн всех грузов к 2035 году. По его словам, это минимальная цифра, и она должна быть выполнена раньше.

– И последнее предложение. Расширить полномочия правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока задачами по комплексному развитию Восточного полигона.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от Кемеровской области Дмитрий Исламов в свою озвучил идею поручить правительству Российской Федерации представить комплексный план по развитию Восточного полигона железных дорог после 2024 года с целью достижения показателей до 240 – 305 миллионов тонн грузов в год к 2035 году. А также ограничить деятельность ОАО «РЖД» по капитальному строительству новых объектов, за исключением тех, которые должны быть сданы ОАО «РЖД» в рамках инвестпрограммы.

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