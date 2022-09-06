Шестилетний ребенок из Владивостока ушел с детской площадки и потерялся

Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с родителями мальчика. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Владивостока обратилась в дежурную часть полиции с просьбой найти ее пропавшего шестилетнего сына, который не вернулся домой с прогулки. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По рассказу матери, мальчик гулял на детской площадке у дома. Мама наблюдала за ним, периодически выглядывая из окна. В какой-то момент она заметила, что на улице ребенка нет. Женщина пошла искать сына, но поиски не увенчались успехом.

Полицейским все же удалось найти пропавшего мальчика. Как рассказал сам ребенок, ему стало скучно, и он решил погулять. Так ребенок и оказался на другой детской площадке, где дети постарше помогли ему вызвать полицию и попасть к маме. Прибывшие специалисты быстро выяснили, чей это «потеряшка» и передали юного приморца родителям.

С матерью и ребенком инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.

Напомним, что в августе в популярной бухте Шамора потерялся маленький мальчик. Его мама уснула, а папа ушел по делам. В это время ребенок решил поиграть у воды, но не смог найти дорогу обратно. Родителям его вернули сотрудники полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.