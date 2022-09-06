Каждому «хвостику» по домику: фестиваль беспородных собак «Дорога домой» пройдет во Владивостоке

Найти нового друга можно будет на фестивале. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Добрый фестиваль пройдет во Владивостоке в предстоящую субботу, 10 сентября. Мероприятие «Дорога домой», которое проводит фонд защиты животных «Умка» при поддержке городской администрации, призвано сократить число бездомных собак.

Фестиваль беспородных «хвостиков» пройдет на набережной Спортивной гавани, недалеко от главного фонтана. Начало благотворительного мероприятия в 11:00. Новых хозяев на площадке будут с нетерпением ждать 20 собак. Потенциальные владельцы смогут поближе познакомиться с «бездомышами», поиграть с ними, сделать снимки в фотозоне. Как отмечают специалисты, все собаки с прививками, не проявляют агрессии к людям и приучены к поводку. Некоторые знают команды.

На фестивале также пройдут творческие мастер-классы, конкурсы, творческие номера с участием животных и ярмарка мастеров.

Программа фестиваля. Фото: фонд защиты животных «Умка».

Фестиваль «Дорога домой» – это праздник в честь наших четвероногих друзей, тех, кто всегда радостно встречает нас, бескорыстно любит и всегда рад провести хотя бы несколько минут рядом с человеком. У них нет породы, но есть доброе сердце и огромное желание встретиться со всеми вами. А мы, как проводники наших подопечных в лучшую жизнь, очень надеемся, что все они найдут своих хозяев», – поделились сотрудники фонда «Умка».

Напомним, во Владивостоке большое внимание уделяется отлову и стерилизации бродячих животных. В этом году даже был создан специальный чат-бот, благодаря которому приморцы могут оперативно сообщить о той или стае псов. Мэрия уже не первый раз заключает контракты с подрядными организациями, чтобы обезопасить жителей города. Животных отлавливают, чипируют, стерилизуют, стараются найти им хозяев.

Организаторы приглашают всех желающих. Фото: фонд защиты животных «Умка».

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