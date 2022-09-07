На севере Приморья 7 сентября продолжают идти дожди

Порывы ветра умеренные до сильного. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 сентября, на погоду в Приморье влияет циклон. На севере края небольшой дождь, ветер умеренный до сильного юго-западных направлений, воздух прогреется до +19…+24°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный и западный умеренный до сильного. Температура воздуха в крае поднимется до +20…+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный и юго-западный умеренный, во второй половине дня порывы усилятся. Столбики термометров поднимутся до +21…+23°C.

В Находке облачно и без осадков, ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Потеплеет до +21…+23°C.

Напомним, что 6 сентября на Приморье обрушился тайфун Hinnamnor, который принес массу неприятностей краю. Улицы и придомовые территории многих городов буквально ушли под воду, а в Лазовском районе оказался затруднен проезд по главной трассе. Приморцам приходилось преодолевать дорогу вплавь.

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