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Владивосток7 сентября 2022 0:19

ВЭФ-2022: «Восточный Порт» поделился опытом подготовки квалифицированных кадров для экономики Приморья

Антон КОРОЛЬ
Участники мероприятия обсудили тему дефицита рабочих кадров на Дальнем Востоке России.

Участники мероприятия обсудили тему дефицита рабочих кадров на Дальнем Востоке России.

Фото: АО «Восточный Порт»

В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума состоялась панельная сессия на тему «Подготовка кадров со средним профессиональным образованием». Участники мероприятия обсудили тему дефицита рабочих кадров на Дальнем Востоке России. О своем видении решения проблемы и опыте АО «Восточный Порт» в подготовке квалифицированных рабочих кадров рассказал Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт».

– Наше предприятие является градообразующим в поселке Врангель Находкинского городского округа. Более 2 тыс. жителей поселка трудятся в нашем Порту. Мы понимаем, что на компании лежит огромная ответственность в том числе за трудоустройство людей. Главное в этом направлении – обеспечить воспитание профессиональных кадров, – подчеркнул Вадим Байбак.

На сегодняшний день благодаря собственному Учебно-курсовому комбинату (УКК) стивидорная компания ведет подготовку специалистов (как «Восточного Порта, так и сторонних организаций) по наиболее востребованным рабочим специальностям. Только за минувший год в АО «Восточный Порт» более 750 работников прошли обучение по новым профессиям, повысили квалификацию в рамках основной рабочей специальности, получили вторые смежные профессии, прошли переподготовку на право управление новой техникой.

Управляющий директор АО «Восточный Порт» отметил, что УКК АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при частном предприятии. Комбинат готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Практически за полвека своей работы УКК «Восточного Порта» подготовил свыше 26 тысяч специалистов по более чем 50-ти рабочим профессиям.

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