ВЭФ-2022: «Восточный Порт» поделился опытом подготовки квалифицированных кадров для экономики Приморья

Участники мероприятия обсудили тему дефицита рабочих кадров на Дальнем Востоке России. Фото: АО «Восточный Порт»

В рамках деловой программы VII Восточного экономического форума состоялась панельная сессия на тему «Подготовка кадров со средним профессиональным образованием». Участники мероприятия обсудили тему дефицита рабочих кадров на Дальнем Востоке России. О своем видении решения проблемы и опыте АО «Восточный Порт» в подготовке квалифицированных рабочих кадров рассказал Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт».

– Наше предприятие является градообразующим в поселке Врангель Находкинского городского округа. Более 2 тыс. жителей поселка трудятся в нашем Порту. Мы понимаем, что на компании лежит огромная ответственность в том числе за трудоустройство людей. Главное в этом направлении – обеспечить воспитание профессиональных кадров, – подчеркнул Вадим Байбак.

На сегодняшний день благодаря собственному Учебно-курсовому комбинату (УКК) стивидорная компания ведет подготовку специалистов (как «Восточного Порта, так и сторонних организаций) по наиболее востребованным рабочим специальностям. Только за минувший год в АО «Восточный Порт» более 750 работников прошли обучение по новым профессиям, повысили квалификацию в рамках основной рабочей специальности, получили вторые смежные профессии, прошли переподготовку на право управление новой техникой.

Управляющий директор АО «Восточный Порт» отметил, что УКК АО «Восточный Порт» – единственный профессиональный учебный центр в Находкинском городском округе при частном предприятии. Комбинат готовит квалифицированных специалистов по нескольким десяткам рабочих специальностей для предприятий города и края. Практически за полвека своей работы УКК «Восточного Порта» подготовил свыше 26 тысяч специалистов по более чем 50-ти рабочим профессиям.

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