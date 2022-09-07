Приморцы вакцинировались 1 166 078 раз. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб Приморья опубликовал новую статистику по уровню ежедневной заболеваемости коронавирусом. По обновленным данным, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 533 человек. С начала пандемии число заболевших составило 195 006 жителей.

За 24 часа побороть недуг смогли 683 приморца. Общее количество выздоровевших за все время пандемии составило 188 073 жителя.

За сутки не зафиксированы случаи смерти от COVID-19. В общей сложности коронавирус унес жизни 1 966 человек.

В крае продолжается активная прививочная кампания. Приморцы вакцинировались около 1 166 078 раз.

Обратиться за прививкой против COVID-19 можно в поликлиники или амбулаторные инфекционные центры. Чтобы получить вакцинацию, необходимо взять с собой полис, паспорт и СНИЛС.

Врачи Приморья напоминают, что приморцы старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания, обязательно должны соблюдать меры профилактики.

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