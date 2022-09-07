Энергетики восстанавливают электроснабжение населенных пунктов Приморья после тайфуна

Сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморья. Фото: Telegram-канал dpscontrolprim.

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») ведут аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в нескольких муниципальных района края, пострадавших в результате воздействия тайфуна «Хиннамнор».

По данным Примгидромета, сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморского края. Там выпало от 108% до 173% месячной нормы осадков. В результате обильных дождей в нескольких населенных пунктах было нарушено электроснабжение. Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, ведется подключение потребителей. В городе Партизанске для подключения потребителей дополнительно направлены три дизель-генератора (ДГУ).

К отдельным населенным пунктам нет проезда, дороги размыты. Это осложняет проведение аварийно-восстановительных работ в этих населённых пунктах. После того, как дорожные службы восстановят проезды, энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам, появится возможность доставки ДГУ в населенные пункты в случае необходимости.

Для проведения восстановительных работ в Приморье дополнительно прибыли 8 бригад из других филиалов компании – Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, также в филиале организовано перераспределение бригад из других структурных подразделений. Для доставки к месту людей, материалов и снаряжения будет использована техника высокой проходимости.

На остальной территории края энергообъекты приморского филиала ДРСК работают в штатном режиме, в том числе во Владивостоке и на о. Русский, где проходит Восточный экономический форум.

В филиале «Приморские электрические сети» действует режим повышенной готовности, введенный 4 сентября в связи с выходом на территорию края мощнейшего тайфуна «Хиннамнор».

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 59 527 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 722 подстанции (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 240 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

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