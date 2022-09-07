Министр энергетики России Николай Шульгинов посетил Центр управления сетями Приморских электрических сетей АО «ДРСК»

В промышленную эксплуатацию ЦУС ввели в 2021 году. Фото: АО «ДРСК».

Министр энергетики Николай Шульгинов и председатель Правления ПАО «Системный оператор ЕЭС» Федор Опадчий совершили рабочий визит в Центр управления сетями (ЦУС) приморского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (АО «ДРСК»). Это первый проект Группы РусГидро по централизации на современном технологическом уровне функций по оперативно-технологическому управлению электросетевыми объектами на Дальнем Востоке. Решение о создании ЦУС было принято в 2019 году, в 2021 году ЦУС был введен промышленную эксплуатацию.

ЦУС повышает надежность энергоснабжения потребителей. Фото: АО «ДРСК».

Генеральный директор ДРСК Александр Бакай продемонстрировал оснащенный современным оборудованием Центр управления сетями, ставший ключевым элементом в системе оперативно-технологического управления Приморских электрических сетей. Ввод в промышленную эксплуатацию Центра управления сетями позволил вывести на качественно новый уровень контроль за работой электрических сетей, повысив надежность энергоснабжения потребителей. Оборудование и информационные системы Центра управления сетями позволяют автоматизировать ряд функций диспетчеров, вести прямой обмен информацией с оперативно-ремонтным персоналом Приморских электрических сетей при проведении работ на оборудовании, что особенно важно в условиях ликвидации аварий.

Также ЦУС осуществляет технологическое и информационное взаимодействие с Системным оператором, Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское ППМЭС, другими субъектами энергетики Приморского края и Ситуационно-аналитическим центром ПАО «РусГидро».

Участники встречи отметили высокий технологический уровень оснащения ЦУС. Фото: АО «ДРСК».

Участники встречи отметили высокий технологический уровень оснащения ЦУС и отметили необходимость дальнейшего развития функционала ЦУС до достижения проектных параметров, а также обсудили вопросы работы мини-ТЭЦ на острове Русский.

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 59 527 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 722 подстанции (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 240 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

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