Экспорт кукурузы из Приморья в Корею увеличился в четыре раза

В КНР отправили больше 50 тысяч тонн кукурузы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 года экспорт кукурузы из Приморья в Республику Корея вырос в четыре раза. По данным Россельхознадзора, в азиатскую страну доставили 94,6 тысяч тонн этих растений, а в прошлом году 23,6 тысячи тонн. Всего с начала года оформили 97,7 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки – это почти в три раза больше, чем было в 2021 году (32,7 тысяч тонн).

В КНР с начала 2022 года доставили 292 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Из них 218,8 тысяч тонн – соя, 51, 3 тысячи тонн – кукуруза, 8,5 тысячи тонн – ячмень, 4,5 тысячи – овес и подсолнечный шрот, 3,3 тысячи – семена льна, 1,1 тысячи – овсяные хлопья, а также партии лецитина, пшеничной муки и семян подсолнечника.

В Страну восходящего солнца за восемь месяцев этого года направили 60 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. В 2021 году показатели достигали 58,7 тысяч тонн. В Японию доставили 58,1 тысячи тонн кукурузы, 1,9 тысячи тонн сои и небольшую партию сушеной фасоли.

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