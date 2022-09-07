Житель Владивостока избавился от «зебры» на дороге возле своего дома

Поступок приморца попал на видео. Фото: принтскрин видео.

Хитрым путем житель приморской столицы решил получить парковочное место. Его коварный поступок попал на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали приморцы в социальных сетях, произошло все на улице Можайской, 22. Взяв в руки краску, мужчина решил избавиться от «зебры» на дороге. Чем она ему помешала? По словам очевидцев, ему нужно место, чтобы парковать под окнами своей квартиры. Раньше он оставлял автомобиль прямо на пешеходном переходе, что не нравилось жильцам дома, которые посылали фотографии с нарушением в ГИБДД.

На видео мужчина старательно замазывает «зебру», ее почти и не видно, только при определенном освещении, а после уходит.

Реакция людей не заставила себя долго ждать, и в комментариях под видео люди осудили поступок приморца.

– Ждем продолжения, как он будет рисовать новую зебру!

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