Генеральный прокурор Игорь Краснов лично прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Игорь Краснов уже посещал Владивосток и до форума. Фото: Прокуратура Приморского края

7 сентября Игорь Краснов, генеральный прокурор РФ, лично прибыл во Владивосток для участия в VII Восточном экономическом форуме. Он выступил на сессии «Бизнес под защитой: гарантии стабильности предпринимательства», а во второй половине дня посетил пленарное заседание с участием главы государства Владимира Путина.

Ранее Игорь Краснов уже посещал Владивосток, чтобы открыть филиал Университета прокуратуры Дальневосточного юридического института. Это пятый филиал учебного заведения, и его открытие приурочили ко Дню знаний.

На ВЭФ у прокурора в планах было встретиться с представителями бизнес-сообщества, которые проявляли большой интерес к прямому диалогу с органами прокуратуры. Именно на этих встречах бизнесмены смогли получить ответы на волнующие нюансы правоприменительной практики. Главной же целью ведомства была и остается защита и российских бизнесменов, и иностранных компаний, которые продолжают трудиться в России. В прокуратуре уверены, что такой способ сотрудничества сделает диалог с предпринимателями продуктивнее.

Что касается стенда Генеральной прокуратуры РФ на форуме, то «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про то, что он приковывает все взгляды. Там предприниматели знакомятся в интерактивном режиме с функционалом нового мобильного приложения надзорного ведомства. Напомним, что участие в форуме прокуратура принимает не в первый раз.

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