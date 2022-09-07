Владимир Путин назвал уровень безработицы в Приморье одним из самых низких в стране

Также Олег Кожемяко отметил, что в Приморском крае очень хорошо идет и социальное предпринимательство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко на личной встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в Приморье. Результаты главу государства очень даже порадовали.

По словам Олега Кожемяко, налоговые и неналоговые доходы в крае идут с небольшим ростом – 14%. Так что все показатели выполняются. Что касается безработицы, в Приморье она составляет 3,1%, а это одна из самых низких отметок в России.

Глава государства отметил, что это даже ниже, чем в среднем по стране. Губернатор Приморья в свою очередь рассказал, что на девять тысяч безработных предлагают 53 тысячи вакансий. Владимир Путин предположил, что люди просто пока что не могут найти себя.

Добавим, что, например, приморский центр занятости населения и ААК «Прогресс» приглашают жителей региона получить профессию «слесарь по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов» на базе учебного центра предприятия. Прошедшим обучение гарантируется трудоустройство.

Также Олег Кожемяко отметил, что в Приморском крае очень хорошо идет и социальное предпринимательство. Регион держит четвертое место по стране в этой сфере. Если посмотреть на статистику, то на Дальнем Востоке каждый четвертый предприниматель – из Приморья, здесь люди очень предприимчивые.

Напомним, президент Российской Федерации прибыл во Владивосток 6 сентября для участия в VII Восточном экономическом форуме. Главная тема мероприятия в этом году: «На пути к многополярному миру». Ключевая задача – привлечь инвесторов и получить от них обратную связь.

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