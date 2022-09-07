Губернатор Приморья попросил президента поддержать аграриев региона

Губернатор Приморья обсудил с президентом актуальные вопросы, касающиеся сельского хозяйства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе поездки в Приморский край для участия в VII Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин встретился с главой региона Олегом Кожемяко. В рамках встречи они обсудили вопросы сельского хозяйства Приморья.

Губернатор попросил поддержать аграриев региона – временно отменить для Дальнего Востока ограничения по квоте на экспорт кукурузы и пошлины на сою.

– Мы сейчас идем активно – плюсом 25%, по мясу мы – плюс 160, но это потому что два крупных свинокомплекса открыли, «Русагро» и «Мерси Трейд». Себя мы обеспечиваем, так что нужно выходить и в другие регионы, и уже надо об экспорте. Для этого необходимо наращивать и посевы кукурузы, и посевы сои. Но эти ограничения – я довольно хорошо знаю сельское хозяйство на Дальнем Востоке в силу того, что работал и в Амурской области, и на Сахалине им занимался, и здесь приходится заниматься, – для Дальнего Востока по квоте на кукурузу и по пошлине на сою не нужны.

Владимир Путин пообещал, что обязательно обсудит это вопрос с министром сельского хозяйства. Отметим, на сегодняшний день в сельском хозяйстве Приморья используется почти 500 тысяч гектаров земель. Мероприятия программы позволят увеличить этот объем до 606 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Объем посевной в Приморье увеличат на более чем 100 тысяч гектаров

Программа рассчитана до 2030 года (подробнее)

Экспорт кукурузы из Приморья в Корею увеличился в четыре раза

В азиатскую страну доставили больше 90 тысяч тонн этих растений (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.