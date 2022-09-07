Губернатор Приморья обсудил с президентом РФ строительство новой школы в селе Воздвиженка

Школу построили еще в 1953 году. Фото: Олег Укладов

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и президент Российской Федерации Владимир Путин во время личной встречи обсудили строительство новой школы в селе Воздвиженка. Глава региона попросил выделить деньги на объект, а также рассказал о том, на каком этапе находится стройка на данный момент.

– Мы продолжаем восстанавливать водопроводные сети, канализацию, порядка 600 миллионов затратили. Подготовили проект школы. Просьба поддержать его финансиво, чтобы там была нормальная новая школа, – сказал Кожемяко.

Отметим, в корпусе учебного учреждения, которое построили еще в 1953 году, частично обрушилась стена. Все потому что просела колонна здания, но оно и неудивительно, школа «износилась». Об этом инциденте рассказали во время «Прямой линии» непосредственно президенту, он, в свою очередь, взял ситуацию на контроль.

Напомним, летом 2021 года во Владивостоке в микрорайоне Патрокл началось строительство современной школы. Появления современного учебного учреждения с кинотеатром и бассейном очень ждут жители района, который активно застраивается. Здание расположится в районе Басаргина, 2. Территорию вокруг объекта также благоустроят. В планах есть стадион и зоны рекреации. Строительство будет вестись за счет федерального, краевого и городского бюджетов.

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