Еще одна дорога в Приморье пострадала от удара стихии

По словам очевидцев, одну полосу размыло полностью. Фото: принтскрин видео.

Еще одна дорога в Приморье пострадала из-за потопа. На этот раз водой размыло участок в Буденовке.

На кадрах, которые появились в социальных сетях, видно, что от дороги осталась лишь одна полоса. Образовавшаяся из-за тайфуна река продолжает стремительно стекать вниз, прямо к селу Буденовка. Некоторые дома уже оказались под водой, часть из них, по словам оператора, поплыла.

И это не единственный случай, когда дома и улицы в Приморье ушли под воду из-за тайфуна Hinnamnor. В Партизанске затопило некоторые квартиры, а в Золотой Долине и вовсе поплыли теплицы.

Читатели рассказывали «Комсомольской правде – Владивосток» о том, что перекрыли мост через реку Сучан в районе Новицкого.

Из-за стихии пострадали и животные. Так, жители Находки обнаружили тела коров. Одна из них подавала признаки жизни, приморцы пытались накормить и напоить беднягу.

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