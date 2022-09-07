Около миллиона «квадратов» жилья построят во Владивостоке до конца 2040

Строительство жилья и развитие инфраструктуры – основные принцы соглашения. Фото: Милана СОКОЛ

В столице Приморья с размахом проходит VII Восточный экономический форум, в рамках которого обсуждается стратегия развития дальневосточного региона и заключаются важные соглашения. Одно из таких во второй день официальной деловой программы заключила администрация Владивостока с Группой компаний «Самолет».

Соглашение о сотрудничестве подписал глава Владивостока Константин Шестаков и управляющий партнер ПАО Группа компаний «Самолет» Александр Прыгунков. В рамках контракта планируется реализовать инвестпроекты в сфере жилищного строительства. При этом будет учитываться обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры.

Мэрия заключила важный контракт. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Как отметил Александр Прыгунков, до 2040 года ГК «Самолет» намерена построить не менее одного миллиона квадратных метров жилья во Владивостоке.

– За последние два года мэрией были построены и выкуплены семь детских садов. Практика выкупа показала себя довольно успешной. Многие крупные инвесторы готовы вкладываться в социальные объекты. Сильные федеральные компании способствуют развитию экономики нашего города, а создание новой современной городской инфраструктуры – развитию малого бизнеса, обеспечению горожан комфортным современным жильем и притоку активного населения. Девелоперская корпорация «Самолет» будет развивать новые градостроительные проекты с использованием современных технологий, с крупными и небольшими региональными партнерами, что создаст дополнительные импульсы развития смежных отраслей, – отметил Константин Шестаков.

Как ранее сообщал сайт dv.kp.ru, глава Владивостока во время ВЭФ представил мастер-план развития города. У администрации грандиозные планы по модернизации столицы Приморья.

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