До +30°C прогреется воздух в Приморье

Во Владивостоке потеплеет до +25°С. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В четверг, 8 сентября, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер южный и юго-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +19…+30°C.

Во Владивостоке без осадков, переменная облачность, слабый до умеренного ветер. Температура воздуха в приморской столице достигнет +23…+25°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, порывы ветра слабые до умеренного. Потеплеет до +25…+27°С.

В Находке переменная облачность, осадки не ожидаются, ветер слабый до умеренного. Воздух прогреется до +22…+24°С.

Напомним, что с 6 по 7 сентября из-за атаки тайфуна Hinnamnor в Приморье пострадали многие дороги и населенные пункты. Часть трасс оказалась перекрыта из-за размытых мостов, от «внешнего мира» были отрезаны больше десяти населенных пунктов, у некоторых и вовсе потоком воды дома уносило на проезжую часть. Еще одно последствие непогоды – тела животных, которые выбрасывало на берег.

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