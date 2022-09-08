Всего коронавирусом заболели 195 517 приморцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб опубликовал новую статистику по ежедневной заболеваемости коронавирусом в Приморье. По обновленным данным, за минувшие сутки число заболевших понизилось до 511 человек. За все время существования пандемии болезнь обнаружили у 195 517 жителей края.

За 24 часа побороть COVID-19 смогли 976 приморцев. Общее количество выздоровевших достигло 189 049 человек. За сутки никто не скончался от болезни. Всего коронавирус унес 1 966 жизней.

Врачи напоминают жителям края о соблюдении мер профилактики, особенно это важно для тех, кто находится в группе риска, то есть людям старше 65 или с хроническими заболеваниями. Также необходимо сделать прививку от COVID-19. По данным регионального оперштаба, приморцы вакцинировали от болезни 1 167 711 раз.

Напомним, что корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» общался с заместителем главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ириной Горбуновой, которая рассказала, готово ли Приморье к новой волне коронавируса.

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