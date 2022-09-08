Во Владивостоке запустят пилотный проект по повышению качества математического образования

Кроме того, будут проводиться математические интенсивы и учебно-тренировочные сборы для педагогов и обучающихся. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Во Владивостоке, в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о запуске пилотного проекта по повышению качества школьного математического образования. В торжественной обстановке подписи поставили первый заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики по социальному развитию Эльвира Нургалиева и первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

– Математика - это основа инженерных наук. Развитие экономики Дальнего Востока сейчас и на перспективу требует многочисленного корпуса инженерных специалистов. Они будут работать в горной промышленности, судостроении и машиностроении, строительстве инфраструктуры, программировании, на других инновационных направлениях, – отметила Эльвира Нургалиева.

Также эксперт уточнила, что повышение уровня математической образованности школьников обеспечит потребности в специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства, даст старт подготовке будущих инженеров со школьной скамьи. Запуская совместно с Владивостоком пилотный проект, планируется отработать лучшие образовательные практики, чтобы впоследствии транслировать их на другие города и регионы.

Согласно подписанному соглашению, на базе сильных математических школ Владивостока откроют профильные классы, сформируют сеть математических кружков и усовершенствуют систему олимпиад.

Также планируется создать математические центры и реализовывать на их базе дополнительные общеобразовательные программы и мероприятия с учетом запросов реального сектора экономики под руководством студентов, аспирантов и представителей производства.

– Повышение качества образования – это повышение востребованности наших ребят на лучших предприятиях и, соответственно, вклад в развитие города. Совместно с КРДВ уже создан план мероприятий – подписывая соглашение, мы даем старт реализации проекта уже в текущем учебном году, – подчеркнул Сергей Дмитриенко.

Кроме того, будут проводиться математические интенсивы и учебно-тренировочные сборы для педагогов и обучающихся по аналогии с образовательным центром «Сириус» – с привлечением ведущих учителей и преподавателей вузов, научных организаций.

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