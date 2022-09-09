В Примтеплоэнерго стартовала акция по списанию пени

Для участия в акции необходимо выполнить два условия.

Акция по списанию пени стартовала в КГУП «Примтеплоэнерго» с 1 сентября. Мероприятие пройдет до 30 октября. Принять участие в акции смогут абоненты, отказавшиеся от бумажных квитанций и перешедшие на электронный аналог. Вторым условием для участия является отсутствие задолженности, включая начисления за сентябрь.

Как подчеркнула начальник управления сбыта Елена Минченко, переход на электронные квитанции и отказ от бумажного носителя является обязательным условием для участия во всех акциях Примтеплоэнерго.

Электронные счета имеют ряд преимуществ для абонентов. Платежный документ поступает на электронную почту абонента, исключая доступ к данным посторонних лиц. Такой счет не может потеряться в пути или по ошибке попасть в другой почтовый ящик. Оплатить электронную квитанцию можно из любой точки. Счет приходит на электронную почту в день его формирования.

Преимуществом электронных квитанций является экономия на комиссионных сборах, которые берут за прием платежей банки и платежные операторы от 1% до 3%. Оплачивая электронную квитанцию на сайте или через мобильное приложение Примтеплоэнерго экономия на таких сборах составляет более 500 рублей ежегодно.

Электронный счет удобно оплачивать: QR-код квитанции считывается с мобильного устройства при оплате в терминалах и кассах, а также при оплате через онлайн-сервисы.

Как подписаться на электронную квитанцию?

– в мобильном приложении «Личный кабинет Примтеплоэнерго» (скачайте через QR-код или в Google Play );

– в личном кабинете на сайте;

– направив заявление в Примтеплоэнерго любым удобным для вас способом: фото на WhatsApp +7 914 660 23 31; электронная почта vld_rc@primtep.ru;

Оплатить услуги Примтеплоэнерго без комиссии банков можно в мобильном приложении «Личный кабинет Примтеплоэнерго», на сайте, а также в кассах предприятия.

Как отметила Елена Минченко, у абонентов Примтеплоэнерго есть два месяца, чтобы перейти на электронные квитанции, погасить задолженность и стать участником акции.

– Мы призываем наших абонентов не упускать возможность избавиться от пени, сэкономив свои расходы. В ходе предыдущей акции абонентам Примтеплоэнерго было списано свыше 15 млн. рублей пени», - уточнила начальник управления сбыта.

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