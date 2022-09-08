На ВЭФ-2022 появился миниатюрный губернатор Приморского края

У этой куклы своя история. Фото: принтскрин видео.

Восточный экономический форум поражает не только своими масштабами, но и визуальной составляющей. Вокруг тигры, яркие вывески, роботы и… миниатюрный улыбающийся губернатор Приморского края? Да, и такая интересная модель появилась в рамках ВЭФ-2022. Поподробнее об этой доброй шутке узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Оказалось, что эта кукла, это одна из идей приморской организации. Для форума сделали заготовки, люди могут сделать точно такие же миниатюрные модели с любимыми актерами, певцами, спортсменами. Да и просто подарить друзьям их маленькую забавную версию в качестве веселого презента.

– Прелесть заключается в том, что такие модели не просто магнитик, у этого есть своя история. Вообще, это совместный проект министерства культуры и архивного дела Приморского края и департамента по делам молодежи. Пилотными куклами стали Олег Кожемяко и Вера Щербина. Мы подарим политикам их миниатюрные копии. Не было именно цели сделать куклу с кем-то из правительства, просто захотелось порадовать тех, кто поддержал реализацию проекта, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента по делам молодежи Приморского края Владимир Сохненко.

Напомним, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 сентябяря. Главная тема мероприятия в этом году: «На пути к многополярному миру». Ключевая задача – привлечь инвесторов и получить от них обратную связь.

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