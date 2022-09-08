Профессор из ТГМУ вошла в число лучших преподавателей в конкурсе «Золотые имена высшей школы»

Каждую заявку на конкурс оценивали не менее трех экспертов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой гигиены, первый проректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Лидия Транковская вошла в число победителей всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» 2022 года. Лидия Викторовна стала лучшей в номинации «За вклад в науку и высшее образование».

На конкурс в 2022 году поступило 1098 заявок из 8 федеральных округов России. Организационный комитет привлек к оценке заявок 82 эксперта из числа победителей конкурса прошлых лет и представителей 43 региональных отделений Лиги преподавателей высшей школы.

Как отметили организаторы конкурса, в этом году значительно возросло качество заявок, участников из числа кандидатов и докторов технических наук, расширилась географии учителей.

Каждую заявку оценивали не менее трех экспертов, поэтому победа в конкурсе – это достижений участника профессиональным сообществом преподавателей.

– Наиболее напряженная борьба сложилась в номинациях «За вклад в науку и высшее образование» и «Молодые научные и педагогические таланты», – отметила руководитель проекта Елена Ляпунцова.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 18 ноября 2022 года в Общественной палате Российской Федерации.

Тихоокеанский Медицинский поздравляет Лидию Викторовну с победой и желает ей крепкого здоровья, профессиональных успехов, покорения новых творческих вершин и вдохновения!

Тихоокеанский государственный медицинский университет активно принимает участие в проекте «Золотые Имена Высшей Школы». Так, в 2020 году победителями конкурса стали в номинации «За вклад в науку и высшее образование» Невзорова Вера Афанасьевна и Маркелова Елена Владимировна. «Молодые научные и педагогические таланты» – Капустина Татьяна Викторовна. «За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной среды высшего образования» наградили Чагину Евгению Александровну.

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