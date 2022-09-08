Масштабный конкурс «Дальний Восток – земля приключений» запустили на ВЭФ-2022

Отдельное внимание уделят маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий. Фото: Игорь НОВИКОВ

В рамках VII Восточного экономического форума полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев объявил о начале нового конкурса «Дальний Восток – земля приключений».

– Мы договаривались, что последний день Форума – это день старта конкурса. Все, кто подал заявку на сайте, могут путешествовать, только осторожно и внимательно.

Главный приз – три миллиона рублей. Участвовать могут даже дети от 10 лет, главное, чтобы рядом был взрослый сопровождающий. Оставить заявку можно на главном сайте. Благодаря такому интересному проекту еще больше людей сможет прикоснуться к красоте и особенностям дальнего Востока.

Государственный деятель также отметил, что отдельное внимание уделят маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

– Исторические аспекты путешествий будут одним из направлений, по которому будет оцениваться маршрут, но я считаю, что ограничиваться только этим неправильно. Каждый человек имеет право на свои открытия. Мы хотим, чтобы люди приезжали на Дальний Восток, узнавали его. А люди, которые здесь живут, добирались до новых уголков. Есть много мест для открытий, – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, проект реализуется в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2020-2027 годы».

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