В предстоящие выходные в Приморье похолодает до +1°C

Осадки в крае не ожидаются. Фото: Олег УКЛАДОВ

После прошедшего в Приморье тайфуна Hinnamnor в Приморье наблюдается солнечная и немного ветреная погода. Синоптики портала «Примпогода» рассказали, какие же «сюрпризы» ждут край в предстоящие выходные, 10 и 11 сентября. Как рассказали специалисты, осадки в эти дни не ожидаются.

В ночь на субботу, 10 сентября, антициклон принесет в Приморье небольшие облака, слабый ветер и прохладу. В континентальных районах похолодает до +1…+9°C, на побережье до +10…+16°C. Днем ожидается солнечная погода, а столбики термометров поднимутся до +20…+27°C.

В воскресенье, 11 сентября, облачность постепенно накроет многие районы Приморья, дожди не ожидаются. Ночью потеплеет на 1-4 градуса по сравнению с субботой, днем температура воздуха опустится до +19…+25°C, а на севере поднимется до +26…+29°C.

Во Владивостоке 10 сентября ожидаются солнечная погода и слабые порывы ветра. Ночью столбики термометров покажут до +14…+16°C, а днем до +21…+25°C. 11 сентября в приморской столице будет облачно, ветер немного усилится и задует с юго-востока. В ночь на воскресенье температура воздуха достигнет +15…+17, днем до +20…+24°C.

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