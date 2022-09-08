В одной из больниц Владивостока стало больше специалистов в области неврологии

Сейчас работа детских неврологов ведется в две смены. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В краевой детской консультативной поликлинике на базе Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи (улица Уборевича, 30/37) развивается неврологическая служба.

Руководитель специализированного центра Инна Зеленкова рассказала, что на работу пригласили сразу несколько высокопрофессиональных специалистов.

– Усиленная неврологическая служба позволит охватить большее количество пациентов, своевременно выявлять неврологическую патологию и консультировать детей, – отметила Инна Сергеевна.

Обратиться к специалистам можно для того, чтобы получить направления на амбулаторную реабилитацию, на реабилитацию в условиях дневного стационара, для уточнения диагноза, определения тактики обследования или дообследования, а также для подбора терапии и динамического наблюдения.

Сейчас детские неврологи работают в две смены с 8 утра до 8 вечера.

В краевой детской консультативной поликлинике оказывается специализированная консультативная медицинская помощь детям от 0 до 18 лет со всего Приморского края. Записаться на прием можно по тел. регистратуры центра +7 (423) 240-66-69.

На работу пригласили сразу несколько высокопрофессиональных специалистов. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.