Энергетики Приморья в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение потребителей после тайфуна

В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Фото: АО «ДРСК».

Приморские электрические сети (филиала АО «ДРСК») в круглосуточном режиме ведут аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в нескольких муниципальных района края, пострадавших в результате воздействия тайфуна «Хиннамнор». Из-за сильных дождей в 8 районах Приморского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Ночью энергетики подключили к электроснабжению жителей п. Углекаменск Партизанского района и с. Шумное Чугуевского района от дизель-генераторных установок (ДГУ). Сегодня утром бригады Приморских электрических сетей подключили потребителей п. Лазо. Для этого в населенный пункт были доставлены 4 ДГУ.

Стоит отметить, что наиболее сложная обстановка сложилась в Лазовском районе и в Ольгинском округе. Из-за отсутствия проездов к отдельным населенным пунктам у энергетиков нет возможности организовать восстановительные работы. В Партизанском, Шкотовком, Тернейском, Чугуевском районах и Находкинском городском округе зафиксированы локальные отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах. На всех направлениях организованы аварийно-восстановительные работы, за исключением тех населенных пунктов, где полностью отсутствует проезд. Для доставки к месту людей, материалов и снаряжения энергетики используют технику высокой проходимости. Как только дорожные службы восстановят проезды, энергетики смогут приступить к аварийно-восстановительным работам на сложных участках.

Сложная обстановка сложилась в Лазовском районе и Ольгинском округе. АО «ДРСК».

Напомним, в результате прошедшего тайфуна «Хиннамнор» сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморского края. Там выпало от 108% до 173% месячной нормы осадков. В результате обильных дождей в нескольких населенных пунктах было нарушено электроснабжение. С 4 сентября в филиале «Приморские электрические сети» действует режим повышенной готовности.

Сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморья. АО «ДРСК».

Для оперативной ликвидации последствий стихии в Приморье прибыли 5 дополнительных бригад из других филиалов компании – Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, также в филиале организовано перераспределение бригад из других структурных подразделений.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 59 527 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 722 подстанции (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 240 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,2 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

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