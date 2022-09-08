Почти 120 ребят проходят реабилитацию в специализированном центре Владивостока

В этом году Центр реабилитации и восстановительной медицины пополнится новым оборудованием. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В центре восстановительной медицины и реабилитации при Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи стартовала первая после каникул оздоровительная смена. На новый курс реабилитации и восстановления приехали 119 детей в возрасте от 0 до 18 лет со всего Приморского края. Он рассчитан на 2-3 недели в зависимости от заболевания.

– У нас проходят реабилитацию и получают восстановительное лечение дети с заболеваниями неврологического профиля и ДЦП. Для этого в центре огромный спектр возможностей, – рассказал заведующий ЦВМиР Дмитрий Осмоловский.

Для каждого из пациентов расписывается индивидуальная программа реабилитации. Здесь доступны массаж, лечебная физкультура, занятия на уникальных лечебно-восстановительных тренажерах и в бассейне. Кроме того, с детьми занимаются логопеды, дефектологи, реабилитологи, неврологи, психологи и другие специалисты. Для социализации детей проводятся музыкальные и арт-занятия, есть возможность посещать сенсорную, интерактивную и соляную комнаты.

Руководитель Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Инна Зеленкова отметила, что в этом году Центр реабилитации и восстановительной медицины пополнится новым оборудованием и аппаратами для реабилитации.

Напомним, Центр восстановительной медицины и реабилитации является структурным подразделением Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Сегодня это единственное медучреждение на Дальнем Востоке, где проводится реабилитация детей и детей-инвалидов. Основной профиль работы – оказание медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Еще одна не менее важная цель – профилактика детской инвалидности. Около 95% юных пациентов с угрозой инвалидизирующего заболевания, обращающихся в это медицинское учреждение, после лечения выходят из этого состояния.

Для каждого из пациентов расписывается индивидуальная программа реабилитации. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В составе центра работают два специализированных отделения – восстановительного лечения (медицинское) и психолого-педагогической реабилитации. В реабилитационном процессе участвуют неврологи, физиотерапевты, окулист, ортопед, мануальный терапевт, педиатр, психиатр, иглорефлексотерапевт (они отвечают за медицинскую часть), логопеды, педагоги, дефектологи, психологи, инструкторы по физической культуре и адаптивной ФК.

Напомним, что в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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