На объездной трассе в Приморье машина влетела в леера

Передняя часть автомобиля серьезно пострадала. Фото: София МИХАЙЛОВА

Авария на объездной трассе произошла в Приморье 8 сентября. Свидетелем последствий ДТП стал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все на объездной трассе в сторону выезда из Владивостока. По кадрам можно предположить, что автомобили врезались друг в друга. Из-за столкновения одна из машин влетела в леера, а ее передняя часть серьезно пострадала.

Судя по всему, никто из участников ДТП не пострадал.

Судя по всему, с водителями все в порядке. Фото: София МИХАЙЛОВА

Напомним, что пару дней назад из-за мощной аварии в Уссурийске пострадал не только автомобиль, но и как минимум один человек. От передней части микроавтобуса не осталось живого места, а мужчина в салоне, судя по крови на его лице, мог получить травмы. А в центре приморской столицы в районе Океанского проспекта, 83, перевернулась одна из машин. Как рассказали очевидцы, водитель Toyota Crown не справился с управлением и задел несколько авто.

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