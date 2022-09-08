Очередная победа «Динамо-Владивосток» подняла команду в турнирной таблице

Эта игра стала первой для «Динамо» в серии домашних матчей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке футболисты «Динамо» обыграли «Балашиху» и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице. Более того, судя по набранным очкам команда делит по очкам второе место с командами «Салют» и «Сокол».

Приморские спортсмены быстро взяли инициативу и открыли счет в игре, но это было не так просто. Соперники оказали достойное сопротивление и первый радостный гол забили только спустя 25 минут.

Финальную точку в матче поставил Марат Тарэк, который вышел на замену. Футболит оказался с вратарем один на один и забил мяч в ворота. Уверенная победа «Владивосток-Динамо» над «Балашихой» со счетом 3:0.

Эта игра стала первой для «Динамо» в серии домашних матчей. 10 сентября приморцы сыграют с «Сатурном». 14 сентября состоится кубковая встреча с омским «Иртышом». 18 сентября наши спортсмены поборются за победу с «СКА-Хабаровском-2».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.