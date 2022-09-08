Владивосток и Себу выстраивают дружественные отношения

Мероприятие прошло 8 сентября. Фото: Администрация Владивостока

В четверг, 8 сентября, Владивосток подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве с филиппинским городом Себу. Глава приморской столицы Константин Шестаков и мэр зарубежного города Майкл Лопес Рама заключили договор в онлайн-формате. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Подписание соглашения прошло в администрации Владивостока. Лично на мероприятие пришли представители Посольства Республики Филиппины в РФ, а именно консул Роберт О. Феррер Мл., вице-консул Кэтрин Алпай, атташе Кара Марианна Вида, заместитель главы мэрии приморской столицы Дарья Стегний и почетный консул Республики Филиппины во Владивостоке Вадим Ветольский.

– Нас разделяет больше трех тысяч километров, однако расстояние совсем мало значит, когда речь заходит о дружбе, – поприветствовал гостей Константин Шестаков.

Соглашение подписывали в режиме онлайн. Фото: Администрация Владивостока

По словам мэра, Владивосток хотел бы наладить стабильные связи с Себу в различных сферах, начиная от социокультурной и заканчивая экономической. Глава города предложил обмениться детскими и студенческими делегациями, проводить мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия. Все это возможно благодаря современным информационным технологиям, которые помогли организовать онлайн-подписание соглашения о дружбе.

Константин Шестаков также добавил, что в 2022 году с момента установления дипломатических отношений между Российской федерацией и Республикой Филиппины прошло 46 лет. На сегодняшний день отношения между двумя странами обладают потенциалом для дальнейшего многопланового взаимодействия.

Мэр Себу Майкл Лопес Рама уверен, что совместными усилиями получится вывести сотрудничество на новый уровень, а документ соглашения поспособствует реализации совместных проектов в различных сферах.

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