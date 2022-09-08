Новые системы сопровождения в больницах Приморья помогут быстрее спасать пациентов

В Приморье снизилось количество летальных исходов по инсультам. Фото: Правительство Приморского края

Система маршрутизации и «бережливое» приемное отделение развивают в двух медицинских учреждения Приморья. В среду, 7 сентября, Приморскую и Владивостокскую краевые больницы №1 посетили первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко и зампред Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В региональном сосудистом центре на базе Приморской краевой больницы №1 врачи помогают пациента, перенесшим инфаркты и инсульты. По словам медицинских сотрудников, правильная маршрутизация помогла провести 27 тромбоэкстракций (процедура удаления тромбов при инсульте – прим. ред.), 14 из них – за последний месяц.

– В Приморье за последние месяцы удалось добиться снижения летальности по инсультам до 12,4%, а в прошлые годы показатель был более 20%, – отметил Виктор Фисенко.

На территории Приморья действуют 10 первичных сосудистых отделений в больницах Артема, Владивостока, Дальнегорска, Дальнереченска, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска. Из-за протяженности региона четыре телеконсультируемых отделения создадут в медицинских учреждениях Лесозаводска, Партизанска, Кавалеровского и Пожарского округов. Это поможет быстрее оказывать экстренную помощь без транспортировки в другие муниципалитеты и снизит риск летальных исходов.

– Фельдшер скорой медицинской помощи передает в круглосуточную комплексную диспетчерскую службу информацию о пациенте, находясь у постели больного. Врач-невролог принимает решение о маршрутизации, оценивает документы и симптоматику, проводит телемедицинскую консультацию и инициирует проведение тромболизиса при ишемическом инсульте на месте, – рассказала Анастасия Худченко.

Министр приморского здравоохранения добавила, что через 72 часа после того, как пациенту станет легче, его доставят в другую больницу для дальнейшего лечения.

«Бережливое приемное отделение» появилось во Владивостокской клинической больнице №1. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостокской клинической больнице №1 внедрили проект «бережливого приемного отделения» главная задача которого – наладить работу так, чтобы поступающим пациентам как можно быстрее оказали медицинскую помощь.

– Важно снизить время нахождения в приемном отделении пациентов, доставленных по экстренным показаниям, до пяти-шести минут, для плановой госпитализации – до 30 минут, – отметил представитель федерального Минздрава.

По словам Виктора Фисенко, бережливые технологии помогают медицинским работникам оперативно оформлять пациентов, оценивать их состояние и быстро оказывать помощь.

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