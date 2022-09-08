Приморский губернатор анонсировал многомиллионную переправу в азиатскую страну

Встреча прошла 8 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье может появиться автомобильный мост, который будет связывать границы России и Кореи. Возвести его планируют через реку Туманган, это стало известно во время встречи Губернатора Приморья Олега Кожемяко с Послом КНДР в России Син Хон Чхола, которая состоялась 8 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.

С этим предложением выступил представитель КНДР, назвав важным реализацию такого проекта. Губернатор Приморья поддержал эту идею и отметил важность открытия пассажирского поезда между КНДР и Приморским краем.

Посол КНДР в России Син Хон Чхоль и губернатор Приморья Олег Кожемяко, Фото: Правительство Приморского края

– Он будет важен для студентов, поспособствует культурному обмену между нашими странами. Безусловно, интересен проект строительства моста, и нужно уже начинать решать вопросы по этому направлению между нашими специалистами, – добавил Олег Кожемяко.

Во время встречи представитель Кореи также заявил, что они готовы возобновить грузовое сообщение с Россией. Посол назвал Владивосток «значимым для КНДР городом» и напомнил, что дипломатические отношения между странами находятся на высоком уровне.

Грузооборот возобновится в сентябре, когда откроется граница между государствами.

Напомним, что вопрос строительства моста обсуждался еще в 2018 году, но был закрыт из-за разгара пандемии.

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