Суд в Приморье решил не продлевать принудительное лечение якутского шамана

С апреля 2022 года якут находился в психиатрической больнице в Уссурийске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский краевой суд отменил постановление о принудительном лечении якутского шамана Александра Габышева, об этом сообщил в своем Telegram-канале его адвокат Алексей Прянишников.

Этнический шаман стал известен в 2019 году благодаря пешему походу из Якутии в Москву. Тогда Габышев отправился в столицу с заявлениями против нынешней российской власти. Путешествие должно было продлится два года. Однако в дороге его задержали и обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности. При этом психиатрическая экспертиза показала невменяемость шамана и его принудительно направили в психбольницу.

С апреля 2022 года якут находился в психиатрической больнице в Уссурийске. Почему шамана перевели именно в приморское медучреждение – до конца неясно.

В августе Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение прославившемуся шаману. До этого комиссия психбольницы сначала пришла к выводу, что пациента можно отправить в обычный стационар общего типа, но спустя пару дней специалисты неожиданно заявили об ухудшении состояния Габышева, рассказал адвокат скандалиста.

Сейчас, после отмены решения судом в Приморье, дело снова отправлено на рассмотрение. Его разберет суд первой инстанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Дойди и изгони»: портрет якутского шамана Александра Габышева ушел с молотка

«Икону» купил на аукционе предприниматель из Новосибирска за 23 тысячи рублей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.