В Приморье ожидается теплая погода без осадков

Во Владивостоке потеплеет до +27°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 9 сентября, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер западных и северо-западных направлений слабый до умеренного. Столбики термометров в крае поднимутся до +18…+29°C.

Во Владивостоке переменная облачность, дожди не ожидаются. Ветер умеренный северо-западный. Воздух в приморской столице прогреется до +25…+27°C.

В Уссурийске облачно и без осадков, слабый ветер. В городе потеплеет до +26…+28°C.

В Находке без осадков, переменная облачность, слабые порывы ветра. Температура воздуха поднимется до +24…+26°C.

Напомним, что мощный тайфун Hinnamnor оставил после себя массу неприятных последствий. «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как пострадал Партизанск. Некоторым людям приходилось ходить по дому в резиновых сапогах из-за потопа в квартире. 8 сентября беды не кончились. В 10 муниципалитетах Приморья из-за переливов были заблокированы дороги, под воду ушли не только трассы, но и учебные заведения. Но некоторые увидели в бушующей стихии нечто красивое. Так, видеограф Антон Конобиевский поделился на различных площадках в интернете удивительными кадрами природы.

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