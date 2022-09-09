С начала этой недели больше 3 тысяч жителей Приморья побороли COVID-19

При первых симптомах ОРВИ врачи рекомендуют обратиться к врачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки 519 заразились коронавирусом. 689 жителей края смогли побороть недуг, от COVID-19 за 24 часа никто не скончался.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, с начала этой недели больничные листы после перенесенного коронавируса закрыли 3696 человек, также специалисты выявили 2,6 тысячи новых случаев заболевания. Почти на тысячу снизилось количество амбулаторных пациентов. Краевые врачи рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах ОРВИ обращаться в больницу.

В приморском минздраве отметили, что в большинстве случаев жители края переносят легкую и среднюю формы инфекции, поэтому они получают амбулаторное лечение. Однако не исключено, что болезнь может принести осложнения.

Если вы обнаружили у себя симптомы респираторного заболевания, стоит обратиться в инфекционные кабинеты или амбулаторные инфекционные центры, которые работают в поликлиниках Приморья. В рабочие дни врачи принимают с 8:00 до 20:00, а в выходные и праздники с 9:00 до 18:00.

Врачи напоминают, чтобы снизить риск появления постковидных осложнений следует вакцинироваться. Сделать это можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Прививку протий коронавируса и гриппа можно сделать одновременно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.