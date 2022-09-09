Место аварии. Фото: ВПЭС

Специалисты МУПВ «ВПЭС» устраняют повреждения железобетонных конструкций на перекрестке улиц Борисенко и Ручейной. Авария приостановила движение трамваев во Владивостоке: разрушение плит и грунта произошло на путях близ остановки Школьной, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе ВПЭС.

– Сверху, где находится косогор, во время дождя сливается ливневая вода. Она за последние годы размыла железобетонные конструкции - плиты перекрытия, которые закрывают тепловые сети. <...> При попадании холодной воды на горячие трубы произошел провал грунта.

Специалисты добавили, что планируют завершить работы до вечера и обойтись без перекрытия горячего водоснабжения.

– Горячая вода потребителям подается. Вчера были сделаны максимальные запасы в баках-аккумуляторах. Тепловики МУПВ «ВПЭС» выполняют замену железобетонных плит перекрытия и совместно с ОАО «Электрический транспорт» устраняют провал грунта и асфальтового покрытия, – уточнили в пресс-службе.

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