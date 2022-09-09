«Ростелеком» организует точку присутствия в дата-центре Key Point

В проекте задействовано 150 штатных специалистов различного профиля. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» и ООО «Кей Поинт» (Key Point) в рамках мероприятий Восточного экономического форума обсудили условия организации точки присутствия крупнейшего российского интегрированного провайдера цифровых услуг и решений в создаваемом на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» дата-центре Key Point, имеющим сертификат UPTIME Institute TIER III TCDD.

Соглашение о сотрудничестве компаний подписали вице-президент, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов и генеральный директор ООО «Кей Поинт» Евгений Вирцер.

В рамках соглашения «Ростелеком» организует волоконно-оптические каналы связи к ЦОД Key Point и разместит телекоммуникационное оборудование для подключения клиентов и собственной инфраструктуры. Данный сетевой ресурс будет использоваться как для предоставления в регионе собственных цифровых и сетевых сервисов «Ростелекома», так и для управления телекоммуникационным трафиком компаний, работающих в регионе.

ЦОД Key Point обеспечит «Ростелекому» возможность размещения вычислительного и телекоммуникационного оборудования в необходимом оператору объеме. При этом ЦОД гарантирует высоконадежное и качественное инженерное обеспечение размещенного на площадке оборудования «Ростелекома». Данные обязательства касаются как дата-центра, вводимого в эксплуатацию в конце текущего года, так и других опорных узлов сети ЦОД Key Point, которые появятся в региональных центрах деловой активности к 2025 году.

– Повышение цифрового и сетевого комфорта людей, живущих и работающих на Дальнем Востоке – один из приоритетов в стратегии развития социально-экономической инфраструктуры региона. Мы это очень хорошо понимаем. Для создания современного надежного технологического базиса, позволяющего надежно хранить и оперативно обрабатывать данные, нужна квалифицированная команда, не только хорошо знакомая со спецификой региона, но и обладающая подтвержденным реальным опытом в сфере строительства и оснащения объектов, столь сложных и комплексных, как ЦОД, – поясняет генеральный директор Key Point Евгений Вирцер. – Сейчас в нашем проекте задействовано 150 штатных специалистов различного профиля, 11 из них сертифицированы UPTIME Institute. Во многом благодаря глубокой экспертизе проектной команды нам удается без потери качества корректировать стартовую концепцию ЦОД в ТОР «Надеждинская» под влиянием внешних условий и сохранять высокий уровень доверия со стороны привлекаемых в проект стратегических партнеров. Появление в ЦОД Key Point полноценного узла связи ПАО «Ростелеком», который лидирует на российском рынке по количеству и качеству собственных дата-центров, безусловно, является большим плюсом для нас.

– Активное развитие цифровой экономики в нашей стране ведет к увеличению объема данных, которые используют сегодня все уровни потребителей – люди, государство и бизнес. Соответственно растет спрос на мощности дата-центров, которые могут обеспечить хранение и обработку больших массивов информации. Цифровое партнерство наших компаний позволит предоставить надежную и защищенную платформу для развития высоконагруженных цифровых проектов на Дальнем Востоке. Параметры проекта Key Point в ТОР «Надеждинская» этим ожиданиям отвечают в полной мере, – говорит Вице-Президент, Директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» – 11 млн пользователей, из них 6,4 млн – IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

О проекте Key Point

Коммерческий центр обработки данных Key Point создается на правах франшизы сети премиальных дата-центров 3data в Приморском крае на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь включает строительство двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт. Вторая очередь включает строительство еще двух технологических модулей общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 7 кВт. Реализуемый дата-центр будет иметь 5 уровней безопасности, а его общая электрическая мощность составит 10 МВт. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на конец 2022 года. Всего к моменту завершения проекта регион получит 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Характеристики ЦОД Key Point сопоставимы с показателями лучших отечественных дата-центров, функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге. На текущий момент ЦОД Key Point имеет сертификат Design Tier III Uptime Institute (на проектную документацию всего объекта). По мере ввода модулей в эксплуатацию процедура официальной сертификации Uptime Institute продолжится.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ТОР «Надеждинская» – рекордсмен по привлечению частных инвестиций. Сегодня 83 резидента инвестируют в проекты свыше 60 млрд рублей, причем треть из них – более 21 млрд рублей – уже вложена. 14 проектов успешно реализованы. В результате инвестиционной деятельности на ТОР «Надеждинская» около 2,5 тыс. человек получили работу на предприятиях резидентов.

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