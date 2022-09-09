Разрушительные последствия тайфуна. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Олега Кожемяко

Суда Тихоокеанского флота в Приморье помогают в ликвидации последствий тайфуна Hinnamnor. Основная задача транспортных средств – вывезти туристические группы с побережья Лазовского муниципального округа, которые не могут покинуть местность из-за разрушений, оставленных ливнями. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

– Тихоокеанский флот выделяет транспортные суда для вывоза отдыхающих с побережья Лазовского округа, из порта Преображения и доставки сюда дизельного топлива. <...> Очень помогает МЧС.

Кожемяко добавил, что ведомства выделяют дополнительные вертолеты для доставки гуманитарной помощи, об уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». Более того, пострадавшим от паводка окажут финансовую помощь. До 100 тысяч рублей могут получить люди за разрушенные дома, сертификат на приобретение жилья, если его не осталось совсем.

– Жители, которые более двух суток находились без транспортного сообщения и электроэнергии, также получат выплаты по 10 тысяч рублей, – рассказал приморский губернатор.

Разрушительный тайфун подтопил почти тысячу домов и еще 1072 придомовые территории, 34 моста. В почти 50 населенных пунктах нет света или транспортного сообщения. Лазовский район принял на себя основной удар стихии: пострадали села Беневское, Глазовка, Киевка, Кишеневка, отмечали ранее в минГОЧС Приморья.

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