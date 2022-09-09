Из-за последствий тайфуна в Приморье увеличили количество вагонов электричек

Из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дальневосточной столице приняли решение увеличить составность пассажирского пригородного поезда, сообщили в ДВЖД. Это связано с последствиями тайфуна «Хиннамор».

Как стало известно dv.kp.ru, еще один плацкартный вагон добавят на маршрут Владивосток - Сибирцево - Новочуевка. Решение приняла компания-перевозчик по согласованию с региональным правительством.

– В дни выхода поезда на маршрут (с 9 по 16 сентября) будет добавлен еще один плацкартный вагон, – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Экспресс Приморья» Сергей Нестеренко.

На 9 сентября 2022 года в Приморье тайфуном повреждено шесть мостов (в сумме, по данным МЧС, размыто 34), фиксируют переливы на 37 участках автомобильных дорог, нарушено автомобильное сообщение с 18 населенными пунктами. Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что пострадавшим положены выплаты.

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